Motorista é detido após brigar por não querer seu carro guinchado

Um motorista foi detido nesta segunda-feira (17) após brigar com agentes do Departamento de Trânsito (Detran) que guincharam seu veículo, estacionado em uma vaga inapropriada, em Manaus (AM).

De acordo com informações, o homem conduzia um carro rebaixado, que foi estacionado em uma vaga para deficientes, mas sem a documentação necessária para ocupar o espaço.

Agentes do Detran acionaram o guincho, mas o dono do veículo iniciou uma discussão e embate físico. A Polícia Militar foi acionada e precisou deter o homem, que também teria tentado agredir os policiais.

CARRO IRREGULAR ESTACIONADO NA VAGA DE DEFICIENTE, DENTRO DO DETRAN.



NÃO ACEITOU QUE O VEÍCULO FOSSE REMOVIDO E TENTOU AGREDIR OS AGENTES DE TRÂNSITO DO NEOT E DETRAN. pic.twitter.com/zvmGktH2FB — Trânsito Manaus (@TransitoManaus) May 17, 2021

O motorista foi levado para uma delegacia por desacato.