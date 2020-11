Motorista de carro de luxo em alta velocidade causa acidente grave e quase apanha

Dirigindo um Porsche 911 Carrera GTS (cotado em cerca de R$ 680 mil) em alta velocidade, um homem causou um acidente neste sábado (14), em Curitiba (PR). O veículo colidiu com outros dois carros. Um dos ocupantes do Gol envolvido no acidente sofreu vários ferimentos no impacto e a traseira do carro ficou destruída.

O carro de luxo quase atingiu um motociclista, que se revoltou e partiu para cima do motorista do carro, que foi protegido para não apanhar. O motorista do Porsche, apresentava sinais de embriaguez e foi levado até uma lanchonete para que não apanhasse do motociclista e nem de outras pessoas que testemunharam o acidente.

De acordo com as testemunhas, após alguns minutos, o homem saiu do local em um carro de aplicativo. Ele teria sido seguido por um motociclista.

Equipes do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) e do Corpo de Bombeiros deslocaram até o local e prestaram socorro ao ferido no Gol. Ele foi encaminhado ao Hospital. O estado de saúde da vítima é estável.