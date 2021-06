Motorista 'arranca' com mangueira presa e causa fogo em posto de gasolina

Um motorista desavisado, depois de abastecer o carro no posto, deu partida no veículo sem perceber que o bico de abastecimento ainda engatado no veículo. O incidente aconteceu em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, na quarta-feira (16). As informações foram divulgadas pelo G1.

A imagens da câmera de segurança mostram o motorista, após abastecer, sair com uma Kombi levando junto a mangueira da bomba. A ação fez com que a bomba fosse arrancada da base e tombasse. O fogo se propagou imediatamente.

O gerente do posto, Leandro da Silva Valim, pegou o extintor e conseguiu controlar as chamas antes de haver mais prejuízo. Ele disse que na hora agiu sem pensar muito, apenas tentando controlar o fogo.

Leandro debela o fogo (Reprodução)

“Foi um susto, porque a gente nunca espera. A gente acha que não vai acontecer com a gente”, comentou.

Leandro gritou para que as pessoas se afastassem.

“A gente recebe treinamento para saber o que fazer. Graças ao treinamento, conseguimos conter o incêndio ali”, disse.