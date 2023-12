Motociclista não consegue frear e invade farmácia em Ceilândia, no DF

Dois homens, a bordo de uma motocicleta em movimento, invadiram uma farmácia localizada no Setor P Sul, em Ceilândia/DF, na noite desta terça-feira (12). As imagens foram registradas pela câmera de segurança do comércio e divulgadas pelo site Metrópoles.

No momento do acidente, não havia clientes dentro do estabelecimento. O vídeo mostra a moto entrando em alta velocidade e colidindo com uma prateleira. Parte dos produtos chega a atingir o atendente, que estava atrás do balcão. Segundos após a batida, o condutor desce da moto, e o passageiro que vinha de carona retira o veículo de dentro da farmácia. Aparentemente, ninguém se feriu.