Motociclista é salvo por capacete após cair embaixo de roda de ônibus; vídeo

Por muito pouco um acidente envolvendo uma motocicleta e um ônibus não terminou de forma trágica nesta segunda-feira (18). Câmeras de segurança registraram o momento exato em que um motociclista perde o controle do veículo e vai parar embaixo de um coletivo, com a cabeça na direção da roda traseira.

O acidente ocorreu em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. As informações são do G1 Nacional. Veja o momento do acidente:

No registro, é possível ver que a roda do coletivo encosta no capacete e empurra o motoqueiro. É possível que o condutor tivesse a cabeça parcialmente esmagada se não fosse pelo item de proteção. O motorista conseguiu frear a tempo porque o ônibus estava em baixa velocidade e fazia uma curva.

VEJA MAIS

Assustado, o rapaz sai debaixo da roda, retira o capacete e fica no chão. Pessoas se aproximam para ajudá-lo, inclusive o motorista do ônibus. Depois de um tempo, o motociclista se levanta e sai andando.