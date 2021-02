Mortes por covid têm maior patamar desde julho

A média móvel de mortes por covid-19, que registra as oscilações dos últimos sete dias, ficou em 1.073 nesta quinta-feira. Em 24 horas foram registrados 1.452 novos óbitos e 53.993 casos, conforme o levantamento do consórcio da imprensa. Esse é o maior balanço diário de mortes desde julho.

No total são 236.397 mortes registradas e 9.716.298 pessoas contaminadas no Brasil. O Estado de São Paulo, epicentro da doença no País, chegou a 55.742 mortes e 1.889.969 casos confirmados.

Já o número de pessoas vacinadas contra a covid-19 chegou nesta quinta-feira a 4.584.338, também conforme o levantamento do consórcio da imprensa. O número de imunizados, com a primeira dose, representa 2,16% da população brasileira.