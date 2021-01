Mortes por Covid-19 no Brasil aumentaram 64% em dezembro

Segundo uma compilação de dados apurados pelo consórcio de veículos de imprensa, as mortes por Covid-19 no Brasil aumentaram, em uma comparação de novembro para dezembro, 64,45%. As informações foram coletadas com as secretarias estaduais de saúde que indicam que, em novembro, o país registrou 13.263 mortes pela doença e, em dezembro, o número foi de 21.811.

É a primeira vez, desde julho, que a quantidade de mortes em um mês é maior que a vista no mês anterior. Além disso, antes mesmo de dezembro terminar, o mês já era tido como o com o maior número de mortes desde setembro.

Essa alta, segundo o consórcio, foi puxada por aumentos nos estados como Mato Grosso do Sul, que teve dezembro como o mês com o maior número de mortes por Covid desde o início da pandemia. O Pará, assim como os estados de Amazonas, Mato Grosso, Acre, Alagoas e Sergipe também mostraram tendência de alta nas mortes em dezembro.

Aqui no estado, a alta, segundo o consórcio, tem sido vista desde o dia 16.