Morre terceira vítima de incêndio em Hospital no Rio de Janeiro

O Ministério da Saúde confirmou, na noite desta terça-feira, 27, a morte da terceira vítima do incêndio do Hospital Federal de Bonsucesso, na zona norte do Rio de Janeiro. A pasta não forneceu informações sobre o paciente morto.

"O Ministério da Saúde comunica com profundo pesar a morte do terceiro paciente após o incêndio no Hospital Federal de Bonsucesso", informou o Ministério. "A pasta se solidariza com as famílias e não vai medir esforços para garantir a segurança e saúde dos pacientes, profissionais de saúde e funcionários da instituição", conclui a nota.

As duas primeiras vítimas foram mulheres de 42 e 83 anos, ambas internadas com covid-19.