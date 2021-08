Morre Nilson Lage, professor de jornalismo e pesquisador da comunicação

A Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) confirmou na manhã desta terça-feira (24) a morte do professor Nilson Lemos Lage, aos 84 anos. Autor de vários livros de formação em jornalismo e professor e pesquisador da área de comunicação, Lage morreu na noite de segunda-feira (23). O jornalista tratava um câncer no pulmão, há quase dois anos.

Nilson Lage estava estava internado no Hospital Baía Sul, em Florianópolis. Doutor em Linguística e Filosofia, mestre em Comunicação e Bacharel em Letras, Lage foi professor titular da UFSC e também atuou como professor-adjunto da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

O corpo do professor será cremado às 14h desta mesma terça-feira, informou a família. Não haverá velório.

Lage escreveu títulos acadêmicos de referência para a formação em jornalismo, como “A reportagem: teoria e técnica de entrevista e pesquisa jornalística” e “A linguagem jornalística”, além dos livros “Teoria e técnica do texto jornalístico” e “A estrutura da notícia”.

Em uma de suas últimas postagens em redes sociais, Lage criticava o panorama atual do Brasil.

No jornalismo, Nilson Lage atuou no Jornal do Brasil, no jornal Última Hora e também na TV Educativa do Rio de Janeiro.