Morre Luiza Trajano Donato, fundadora do Magazine Luiza, aos 97 anos

Aos 97 anos, Luiza Trajano Donato, fundadora do Grupo Magazine Luiza, morreu na madrugada desta segunda-feira (12) em Franca, São Paulo. Tia da empresária Luiza Helena Trajano, Donato morreu de causas naturais e no conforto do lar, segundo informações iniciais da EPTV, afiliada da TV Globo.

O velório está marcado para ocorrer ainda hoje, às 10h, no São Vicente, com o enterro previsto para às 16h no Cemitério Saudade. Em homenagem, todas as lojas da empresa em Franca permanecerão fechadas nesta segunda-feira.

Responsável pelo início de uma das maiores redes de varejo do país

Nascida em Cristais Paulista (SP), em 1926, Luiza Trajano Donato é conhecida por fundar junto com o companheiro, em 1957, a loja "A Cristaleira", que mais tarde se tornou a primeira unidade do Magazine Luiza.

