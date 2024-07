Morre jornalista Sérgio Cabral aos 87 anos

Morreu neste domingo (14/07) o jornalista, escritor, compositor e pesquisador da música brasileira Sérgio Cabral. Aos 87 anos, ele deixou um legado tanto no Rio de Janeiro quanto no Brasil. A notícia foi confirmada por seu filho, o ex-governador Sérgio Cabral Filho, através das redes sociais.

Natural de Cascadura, no Rio de Janeiro, Sérgio Cabral era um fervoroso vascaíno e um apaixonado pelo samba. Ele foi coautor do musical "Sassaricando - E o Rio inventou a marchinha", em parceria com a historiadora Rosa Maria Araújo. Como um dos fundadores de "O Pasquim", Sérgio Cabral teve um papel relevante na imprensa brasileira e enfrentou prisão durante a ditadura por sua atuação no jornal.

Além de sua carreira jornalística, Sérgio Cabral se destacou como escritor, tendo publicado biografias de figuras emblemáticas como Tom Jobim, Pixinguinha, Nara Leão, Grande Otelo, Ataulfo Alves e Eliseth Cardoso. Ele também teve uma breve incursão na política, sendo vereador do Rio por três mandatos consecutivos de 1983 a 1993, e posteriormente atuou como conselheiro do Tribunal de Contas do Município até sua aposentadoria em 2007.

O ex-governador Sérgio Cabral Filho pediu para que todos orem pela alma de seu pai e relembrem suas contribuições não apenas para a música e o futebol, mas também para a família que ele construiu e para as cidades onde deixou sua marca indelével.