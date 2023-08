Morre Inês Maria Neves Faria, mãe de Aécio Neves e filha de Tancredo Neves

Nesta segunda-feira (14), Belo Horizonte lamenta a morte de Inês Maria Neves Faria, mãe do deputado federal e ex-governador de Minas Gerais, Aécio Neves (PSDB), e filha do ex-presidente Tancredo Neves. Com uma trajetória permeada por conexões políticas e familiares profundas, Inês Maria deixa um legado significativo.

Aécio Neves, em emocionante declaração, compartilhou a notícia da morte da mãe, destacando a dor dilacerante que acompanha a perda de um ente querido. Em nome próprio e de seus filhos, ele expressou profunda gratidão pela dedicação, amor e exemplos transmitidos por Inês. Seu comunicado ressalta a importância dessa figura materna em sua vida pública e privada.

"Hoje perdi a minha mãe. A dor, sabem aqueles que já passaram por isso, é dilacerante. Minhas únicas palavras nessa hora, em meu nome e de meus filhos, é de gratidão. Imensa gratidão por seu amor, por sua dedicação e por seus exemplos. Descanse em paz, minha mãe amada!", disse em nota.

Inês Maria: casamentos

A trajetória de Inês Maria Neves Faria também foi marcada por dois casamentos de destaque. Ela foi esposa do ex-deputado federal Aécio Ferreira da Cunha, pai de Aécio Neves, e também do influente banqueiro e político Gilberto Faria, fundador do renomado Banco Bandeirantes. Além de Aécio, Inês é mãe de duas filhas, Andrea e Ângela, ampliando ainda mais a sua rede de influência e conexões.

Inês Maria morreu: velório

O velório de Inês Maria Neves Faria está agendado para ocorrer entre 17h e 21h, na Funeral House, localizada na avenida Afonso Pena, 2158, em Belo Horizonte. Esse momento de despedida reúne amigos, familiares e personalidades da esfera política, prestando homenagens à mulher que desempenhou um papel vital na construção da história de Minas Gerais e do Brasil.

A partida de Inês Maria Neves Faria ressalta o peso da sua herança familiar, vinculando-a tanto ao emblemático Tancredo Neves quanto ao legado político perpetuado por seu filho, Aécio Neves. Sua influência abrange não apenas as relações pessoais, mas também os rumos da política nacional. O povo brasileiro recordará com respeito e admiração a contribuição deixada por essa figura icônica.