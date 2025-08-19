Capa Jornal Amazônia
Morre indígena brasileira que estampou a nota de mil Cruzeiros; saiba quem é

Aos 100 anos, morre a anciã que eternizou os povos indígenas na cédula brasileira

Riulen Ropan
fonte

A vida de Djidjuke foi marcada por seu compromisso em atender aqueles que recorriam aos seus conhecimentos em tratamentos tradicionais. (Imagem: Reprodução)

A indígena Djidjuke Karajá, da aldeia Hãwalo, em Santa Isabel do Morro, na Ilha do Bananal, estado do Tocantins, faleceu aos 100 anos. O falecimento ocorreu em 11 de agosto, mas só foi divulgado nesta terça-feira (19). A causa da morte não foi informada.

Djidjuke entrou para a história do país ao ser uma das figuras indígenas retratadas na cédula de Cr$ 1.000, primeira nota brasileira a homenagear povos originários. O papel-moeda esteve em circulação entre 31 de maio de 1990 e 15 de setembro de 1994, trazendo no verso a imagem da anciã ao lado de Koixaru Karajá.

A vida de Djidjuke foi marcada por seu compromisso em atender aqueles que recorriam aos seus conhecimentos em tratamentos tradicionais. Desde jovem, ela se dedicou ao estudo das plantas medicinais e acolhia pessoas em sua residência para oferecer cuidados. Além disso, buscava pessoalmente, nas florestas, as ervas necessárias para os tratamentos.

Em nota de pesar, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) destacou a relevância de Djidjuke como liderança:  "Ela tornou-se um símbolo de orgulho para seu povo e deixa como legado sua forte liderança no cuidado com o povo Karajá, atuando principalmente como guardiã dos saberes da medicina tradicional", declarou o órgão.

O Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) do Araguaia também se manifestou nas redes sociais, ressaltando a contribuição da anciã para a preservação dos conhecimentos tradicionais: "Ela foi uma mulher que deixou um valioso legado de sabedoria ancestral por meio da medicina tradicional, ajudando inúmeras pessoas da comunidade com seus conhecimentos e cuidados"

Com sua partida, Djidjuke deixa não apenas a lembrança estampada em uma cédula histórica, mas também a memória de sua dedicação como guardiã da cultura e dos saberes Karajá.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, editora executiva de Oliberal.com)

