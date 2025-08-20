Capa Jornal Amazônia
Moraes dá 48 horas para Bolsonaro explicar descumprimento de medidas

Decisão do ministro também cita o "comprovado risco de fuga" apontado pela Polícia Federal em relatório

Ministro Alexandre de Moraes menciona a existência de um rascunho de pedido de asilo político na Argentina (Foto: Antonio Cruz | Agência Brasil)

Nesta qurat-feira (20), o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) se manifeste no prazo de 48 horas sobre os reiterados descumprimentos de medidas cautelares impostas pela Corte.

A decisão também menciona a reiteração de condutas ilícitas atribuídas ao ex-presidente e, segundo Moraes, o "comprovado risco de fuga" apontado pela Polícia Federal em relatório.

"Diante de todo o exposto, intime-se a defesa de Jair Messias Bolsonaro para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, preste esclarecimentos acerca: dos reiterados descumprimentos das medidas cautelares impostas; da reiteração das condutas ilícitas; e da existência de comprovado risco de fuga", escreveu o ministro.

O ministro menciona a existência de um rascunho de pedido de asilo político na Argentina. O documento, de fevereiro de 2024, foi produzido dias após a operação que realizou busca e apreensão contra o ex-presidente.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

panorama

brasil

Brasil
