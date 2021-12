Moradores vivem momentos de desespero com fortes chuvas e ventos de até 80 km/h, em Manaus

Moradores de Manaus viveram, na manhã desta segunda-feira (27), momentos de desespero com a forte chuva que caiu sobre a capital. Imagens gravadas de celular mostram os estragos em vários pontos da cidade. Os ventos chegaram a 80 km/h, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), derrubando árvores e provocando naufrágios.

“Meu Deus”, diziam as pessoas ao testemunharem sofás e vasos de plantas sendo arrastados pelos fortes ventos, decorrentes da chuva. Outro vídeo mostra o momento em que uma embarcação de três andares afunda nas águas agitadas na frente da cidade.

Por causa da chuva e dos ventos, vários bairros estão sem energia elétrica desde às 8h. “Eu dormi com a porta da sacada do prédio aberta e acordei com o barulho da janela bem forte. O vento saiu quebrando tudo. Foi bem estranho. Eu ainda não havia presenciado nada igual”, contou à reportagem o estilista Nayron Aguiar, que contabilizou alguns prejuízos materiais.

Segundo ele, a concessionária de energia deve restabelecer os serviços dentro de 24h.