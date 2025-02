Moradores de SP e RJ recebem alerta do Google de terremoto em Ubatuba; Defesa Civil nega

Moradores de São Paulo e do Rio de Janeiro foram surpreendidos na madrugada desta sexta-feria (14), ao receberem um alerta do Google para um suposto terremoto no mar, a 55 km de Ubatuba, no litoral paulista. O aviso foi enviado apenas para celulares com sistema operacional Android.

Em comunicado postado nas redes sociais, a Defesa Civil de São Paulo informou que não emitiu nenhum alerta de terremoto nesta sexta. Além de ter afirmado que não houve registro de ocorrências pelas equipes das defesas civis municipais.

“Até o momento, não há registro de ocorrência relacionada com possível terremoto no estado", afirma.

Alerta enviado para celulares (Foto: Reprodução)

A TV Globo entrou em contato com a Defesa Civil para apurar o caso. Segundo o órgão, o Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo (USP) informou que não foi registrado nenhum abalo sísmico no estado.

O Centro de Sismologia da USP informou que nenhuma instituição no Brasil ou no exterior registrou qualquer sismo na região nesta madrugada. Ainda segundo o órgão, "um evento dessa magnitude seria detectado não apenas pelas estações sismográficas instaladas no país, mas também por redes internacionais de monitoramento sísmico".

O Observatório Sismológico da Universidade de Brasília (UNB), referência nacional na detecção de terremotos, declarou que não captou nenhum tremor nem no litoral, nem na capital paulista.

A Defesa Civil do Rio também informou que não emitiu nenhum alerta de terremoto para o território do estado, e afirmou que, segundo o Centro Estadual de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, não há registros de abalo sísmico no estado.

*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)