Modelo encontrada em comunidade tem alta de hospital e volta para casa

A modelo Eloísa Fontes, que foi internada no Instituto Municipal Phillipe Pinel depois de ter sido encontrada vivendo no Morro do Cantagalo, no Rio de Janeiro, teve alta, na tarde de quarta-feira, 28, após 22 dias internada. Ela retornou para casa, em Alagoas.

A mãe da jovem de 26 anos chegou ao Rio por volta das 6h para liberar a saída da filha do Instituto Philippe Pinel, em Botafogo, onde ela foi internada no dia 6 de outubro. Ela havia sido resgatada do Morro do Cantagalo, em Copacabana, pela Operação Ipanema Presente, na Zona Sul.

A modelo retornou com a mãe para Piranhas, no interior de Alagoas, na madrugada de quinta-feira, 29. A viagem de quase 40 horas foi bancada por uma vaquinha feita pelos amigos, que arrecadou R$ 1.600.