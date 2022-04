'Moda' entre adolescentes, cheirar pó de corretivo pode provocar danos graves

Uma prática danosa à saúde tem se espalhado por vários Estados do Brasil. Vídeos postados nas redes sociais mostram estudantes cheirando pó de corretor líquido como se fosse cocaína. Pelas imagens, é possível ver que a prática acontece até mesmo dentro das salas de aula. As informações são do G1 São Paulo.

Além dos pais e professores, a prática preocupa também a comunidade médica, que enumera vários efeitos danosos à saúde de quem inala ao organismo a substância.

A prática não é nova, e os problemas têm vindo juntos. Há relatos de problemas de saúde causados pela inalação do líquido transformado em pó desde 1984, segundo uma reportagem daquele ano publicada no jornal New York Times.

Segundo o texto, um agente secante que existia na fórmula de um dos produtos naquela época poderia ser responsável por problemas no coração. O texto destaca que os fabricantes passaram a incluir na fórmula um forte odor para tentar desencorajar o uso do produto que não seja o seu fim, encobrir textos.

Aqui no Brasil, médicos alertam que a inalação do produto pode causar danos às mucosas do nariz e agravar quadros de rinite ou sinusite, além de haver risco de intoxicação.

Além dos problemas de saúde, vários alunos menores de idade têm relatado nas redes sociais problemas nas escolas por causa do ato, como expulsões, e até mesmo a presença de policiais em colégios de Estados como São Paulo, Paraná e Santa Catarina.

“Fizeram a trend do corretivo e agora deu polícia na escola”, disse um adolescente nas redes sociais.

“Tony foi suspenso porque gravou um TiktTok cheirando branquinho”, disse outro estudante.

A dica é para que os pais e responsáveis de alunos fiquem atentos às redes sociais.

O que corretivo pode causar?

Segundo o médico otorrinolaringologista Eduardo Macoto, a inalação do corretor líquido pode causar danos. "Essas partículas mantidas no nariz podem provocar irritação na mucosa, levando ardor, dor e sangramento nasal, que podem ser tratadas com limpeza nasal com soluções salinas", explicou.

"Elas também podem provocar doenças, como a exacerbação de quadros de rinite alérgica, episódios de rinossinusite aguda, ou até intoxicação", completou o médico.

Diretor da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia Cérvico-Facial (Aborl-CCF), Macoto destacou que "toda substância estranha ao nosso corpo que entra no nariz pode produzir algum mal". "Em condições normais, a inalação de partículas de poluição ocorre em pequena quantidade, portanto o nariz consegue remover adequadamente estas partículas. Entretanto, nesta prática de inalar pó de corretivo, a quantidade de partículas é muito maior, então nariz pode não conseguir depurar completamente essa quantidade aspirada", disse.

Entre os ingredientes mais comuns na composição do corretivo líquido estão substâncias como óxido de titânio, responsável pela cor branca na maioria das tintas, e etanol, que funciona como um solvente, garantindo a secagem rápida do produto. Segundo ele, eventuais efeitos psicoativos do produto no organismo dependem da fórmula de cada produto.