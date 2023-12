Mistério: homem encontra cadáver dentro de veículo que deixou estacionado por dois dias

A Polícia Civil investiga o aparecimento de um cadáver dentro de um carro no bairro Rio Pequeno, zona oeste de São Paulo, encontrado na última quinta-feira (14). Ainda não se sabe como o corpo foi parar no local e nem de quem se trata.

Segundo as investigações, o veículo estava estacionado em frente de uma oficina mecânica cujo proprietário afirmou que o dono do carro estacionou na terça (12) e foi buscá-lo somente na quinta (14), quando se deparou com o cadáver dentro do carro.

Assim que foi encontrado, os agentes militares foram acionados para atender a ocorrência. Com a perícia, não foi identificado sinais de violência na vítima.

O caso segue em investigação.

(Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)