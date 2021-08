Miss brasileira de 21 anos morre durante cirurgia de emergência

Vanessa Lays Soares Aguiar morreu aos 21 anos, na madrugada desta quarta-feira (4), em Boa Vista (RR). A jovem Miss Roraima Teen, que também era estudante de enfermagem, passou por uma cirurgia após os médicos descobrirem que ela tinha um tumor próximo ao fígado. Ela estava internada no Hospital Geral de Roraima (HGR), segundo informou uma prima. As informações foram divulgadas pelo G1 Roraima.

Vanessa foi por duas vezes Miss Rorainópolis, cidade no interior de Roraima (em 2020 e em 2016).

Vanessa foi atendida inicialmente em um posto médico (Reprodução / Instagram)

A Secretaria de Saúde, responsável pelo HGR, disse me nota que a jovem teve "quadro gravíssimo de hipotensão e hemorragia ocasionada por tumoração abdominal". A estudante chegou ao hospital com forte dor abdominal e, após passar por avaliação médica, foi encaminhada para o Centro Cirúrgico do Hospital.

"Apesar de todo o empenho da equipe médica, a jovem não resistiu e veio a óbito na madrugada de quarta-feira", informou a secretaria.

A prima da vítima relata que Vanessa primeiro foi a um posto médico e então transferida para o hospital. Ela passou por um procedimento cirúrgico, porém, sofreu hemorragia e não resistiu.