Ministro da Educação descarta cancelar Enem após vazamento de imagens da prova

O ministro da Educação, Camilo Santana, descartou, nesta segunda-feira (6), um risco de cancelamento da primeira fase do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), realizado no domingo (5). A fala dele decorre da circulação de foto de uma das páginas da prova, onde mostra os textos de apoio e o tema da redação, que foi "desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil". Por conta disso, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) acionou a Polícia Federal para investigar o caso.

Segundo o jornal O Globo, o balanço de ocorrências do Ministério da Justiça no painel de "dados operacionais" do exame também mostrou que 15 pessoas foram presas e a apreensão de aparelhos celulares utilizados em fraudes. O ministro afirmou que foram "ocorrências pontuais" e que a PF está investigando para dar uma resposta.

Mesmo com a situação repassada à PF sobre a divulgação da prova, não é possível saber se a foto foi tirada antes ou depois do começo da aplicação das provas, que tiveram início às 13h30 no horário de Brasília. Porém, a imagem começou a circular durante a execução da prova.