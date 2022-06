Ministério proíbe venda de crepes em formato de pênis e vagina a menores de idade

Nesta quarta-feira (1º), o Ministério da Justiça e Segurança Público proibiu a venda de crepes em formato de pênis e vagina - que ficaram famosos na web - para menores de 18 anos. As lojas, que oferecem o “doce em formato inusitado”, também vão precisar colocar um aviso na porta do estabelecimento restringindo a presença dos adolescentes.

De acordo com texto publicado no Diário Oficial da União (DOU), essas empresas também não podem exibir letreiros em locais públicos com os nomes dos empreendimentos, pois serão considerados “materiais pornográficos”.

A decisão foi assinada pela diretora substituta Laura Tirelli, da Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon). A medida é direcionada aos estabelecimentos de nome La Putaria, no Rio de Janeiro; Ki Putaria, em Salvador (BA); Assanhadxs Erotic Food, em São Paulo e La Pirokita, em Maringá (PR). Quem descumprir as regras pagará multa diária de R$ 500.

(Estagiária Amanda Martins, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Ana Carolina Matos)