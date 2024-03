Ministério das Mulheres e Uber firmam parceria para combater violência contra as mulheres

O Ministério das Mulheres e a Uber fecharam uma parceria para o enfrentamento à violência contra as mulheres no país, por meio de uma campanha de divulgação da Central de Atendimento à Mulher - Ligue 180. Ao longo de março, mês que marca o Dia Internacional das Mulheres, usuários e motoristas parceiros da empresa de transportes vão receber comunicações regulares sobre o serviço e suas funcionalidades.

No ano passado, 568,6 mil chamadas foram feitas ao Ligue 180, equivalente a 1.558 ligações diárias. Desse total, o Pará contabilizou 2.034 denúncias. A maior procura foi proveniente da Região Sudeste, com 288 mil ligações, seguida da Região Nordeste, com quase 137 mil ligações. Já as regiões Norte e Centro-Oeste totalizaram pouco mais de 40 mil chamadas e a Região Sul, 57 mil. Somente em janeiro deste ano, foram feitos 48.560 atendimentos telefônicos.

"Temos trabalhado com prioridade na reestruturação e melhorias do Ligue 180, e isso envolve uma divulgação constante da Central com campanhas de utilidade pública e em espaços diversos por meio de parceiros, como a Uber. É importante que as mulheres em situação de violência e todas as pessoas que possam ajudá-las saibam que podem recorrer ao canal para pedir ajuda, informações, orientações e também fazer denúncias", afirmou a Coordenadora-Geral do Ligue 180, Ellen Costa.

"Para a Uber faz todo sentido unir esforços em torno de iniciativas como essa que buscam fomentar uma cultura de segurança e respeito em nossa sociedade. O combate à violência contra a mulher é uma agenda prioritária para nós e estamos sempre em diálogo com especialistas, organizações do terceiro setor e autoridades para construir um futuro mais seguro para as mulheres brasileiras" comentou Gabriela Silveira, gerente de Políticas Públicas da Uber.

Painel do Ligue 180

Lançado em fevereiro, o Painel Ligue 180 é uma ferramenta interativa que facilita o acesso da população e de gestores e gestoras às informações sobre a Rede de Atendimento às Mulheres. No Painel, é possível encontrar mais de 2,5 mil pontos de atenção às mulheres espalhados por todo o país. São Delegacias Especializadas e Núcleos ou Postos de Atendimento à Mulher em Delegacias Gerais; Núcleos da Mulher nas Defensorias Públicas (NUDEM); Promotorias Especializadas e Núcleos de Gênero nos Ministérios Públicos; Juizados e Varas Especializadas em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; Centros de Referência e de Atendimento à Mulher (CRAMs, CEAMs etc.); Casas Abrigo, Casas de Acolhimento Provisório e Casas-de-Passagem; Serviços de Saúde a Pessoas em situação de violência sexual; Casa da Mulher Brasileira; e Patrulhas Maria da Penha. A ferramenta lançada pelo Ministério das Mulheres está disponível no seguinte link: gov.br/mulheres/ligue180.

Ligue 180

A Central de Atendimento à Mulher - Ligue 180 é um serviço público e gratuito do governo federal que orienta sobre os direitos das mulheres e sobre os serviços da Rede de Atendimento à Mulher em situação de violência em todo o Brasil, além de analisar e encaminhar denúncias para os órgãos competentes. Funciona 24 horas por dia, incluindo sábados, domingos e feriados. Disponível também no WhatsApp: (61) 9610-0180.