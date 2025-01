Ministério da Saúde vai distribuir mais 26 mil frascos de insulina humana para os estados

O Ministério da Saúde (MS) divulgou na última sexta-feira, 10, que vai distribuir 26 mil frascos de insulina humana regular para os estados para o abastecimento da rede hospitalar do SUS. A medida visa restabelecer o fornecimento da medicação que é vital para pessoas que fazem tratamento de diabetes, por exemplo. O desabastecimento da medicação já havia sido prenunciado ainda em junho de 2024, quando o laboratório fabricante do produto divulgou que o medicamento ficaria em falta no segundo semestre daquele ano.

O MS comunicou também que até dezembro de 2024, foram entregues cerca de 59 milhões de unidades de insulina humana NPH (de ação prolongada) e cerca de 12 milhões da regular, nas apresentações frasco e caneta, para atender à demanda da atenção primária.

Monitoramento do Ministério da Saúde

A pasta informa que coordena, em parceria com o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), uma ação estratégica de manutenção dos estoques. Os dados referentes ao estoque e consumo mensal nas unidades hospitalares locais foram informados pelos estados, por meio do Coleta Estoque, instrumento desenvolvido para coletar dados nacionais de forma periódica, a fim de contribuir no monitoramento desses medicamentos. A redação integrada de O Liberal solicitou ao MS informações referentes ao estoque e consumo mensal de insulina no Pará, porém, ainda não houve retorno.

O Ministério também diz que está em andamento a aquisição das insulinas via Parceria de Desenvolvimento Produtivo, com vistas ao fortalecimento do Complexo Econômico-Industrial de Saúde do país. Para assegurar o abastecimento das insulinas no SUS, o Ministério da Saúde ampliou, em 2024 e 2025, a concorrência nas aquisições com a participação de empresas internacionais. O processo foi orientado pela Resolução da Diretoria Colegiada n° 203/2017 da Anvisa, que dispõe sobre os critérios e procedimentos para importação, em caráter de excepcionalidade, de produtos com registro em agências internacionais de vigilância sanitária certificadas.

Também foram firmados outros dois contratos para aquisição das insulinas humanas NPH e regular. As primeiras remessas desses medicamentos foram entregues em dezembro/2024, com continuidade neste ano de 2025. Com as medidas, a pasta reafirma que o fornecimento das insulinas humanas NPH e regular para a população brasileira é essencial e que tem mantido os estoques abastecidos.

Desabastecimento

Ainda em junho de 2024, o laboratório fabricante do produto, o Novo Nordisk, divulgou que previa um desabastecimento para o segundo semestre do ano em razão ao aumento da demanda e da redução de outros fornecedores no mercado mundial. Na mesma época, a Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD) e a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM) se mostraram preocupados com o cenário.

"A SBD e a SBEM vêm participando de reuniões com os órgãos e entidades envolvidos neste processo, pois a insulina é um medicamento vital, que necessita ser administrado diariamente por milhares de pessoas para manter a vida e a saúde", informa ambas as entidades. As informações são do site JC.