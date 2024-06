Brasil passará por falta de insulinas a partir de julho; veja o por quê

O Brasil passará por uma indisponibilidade no fornecimento de insulinas a partir do mês de julho deste ano. Os medicamentos Novolin R (insulina regular) e Novolin N (insulina NPH, de ação prolongada), ambos em frasco de 10ml, via farmácia popular e redes de farmácias, ficarão em falta até o segundo semestre de 2024, segundo divulgado pelo laboratório fabricante do produto.

A Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD) e a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM) se manifestaram sobre o futuro desabastecimento e se demostraram preocupados com o cenário.

"A SBD e a SBEM vêm participando de reuniões com os órgãos e entidades envolvidos neste processo, pois a insulina é um medicamento vital, que necessita ser administrado diariamente por milhares de pessoas para manter a vida e a saúde", informa ambas as entidades. As informações são do site JC.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) OMS vai certificar versões genéricas de insulina para reduzir preço]]

Motivo do desabastecimento

Apesar do aumento na produção de insulinas, o laboratório Novo Nordisk informa que não conseguirá manter a disponibilidade atual em razão ao aumento da demanda e à redução de outros fornecedores no mercado mundial. "É importante destacar que esta restrição não tem relação com qualquer problema de qualidade ou segurança do produto", diz o laboratório.

O Novo Nordisk informa ainda que a situação do desabastecimento não afetará o fornecimento de canetas de insulina NPH e regular distribuídas pelas unidades do Sistema Único de Saúde (SUS). Os pacientes que utilizam essas medicações devem receber instruções para procurar as farmácias do SUS para obter as insulinas.

"Caso seja necessária a substituição das insulinas humanas por análogos de insulina, será indispensável a orientação médica para o ajuste das doses, do horário e da frequência da administração", destaca a SBD e a SBEM.

Para as associações médicas, é crucial que tanto a comunidade médica quanto os profissionais de saúde responsáveis pelo cuidado das pessoas com diabetes estejam devidamente informados, assim como a população em geral. Essa divulgação é fundamental para que os pacientes possam se preparar adequadamente e receber as orientações necessárias para manter seu tratamento e cuidar de sua saúde.

"A SBD e a SBEM continuarão acompanhando de perto esta situação e em contato constante com as autoridades competentes para manter todos informados sobre quaisquer mudanças deste cenário. As entidades se colocam à disposição para quaisquer esclarecimentos eventualmente necessários.", finaliza as sociedades.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)