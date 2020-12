Ministério da Saúde usa canal do SUS para transmitir missa

O canal no YouTube do DATASUS, órgão que coleta e processa informações sobre o Sistema Único de Saúde brasileiro, foi usado pelo Ministério da Saúde para transmitir uma missa de Natal nesta segunda-feira (14).

No início da transmissão, é esclarecido que as orações seriam pelo enfrentamento da pandemia, às vítimas da covid-19, ao SUS e aos colaboradores do Ministério da Saúde. A missa teve duração de 45 minutos e contou com a presença de músicos ao vivo.

"Eu tive covid e fui muito bem tratado na rede pública", declarou o padre que celebrou o culto católico.