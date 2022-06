Ministério da Saúde confirma terceiro caso de varíola dos macacos no Brasil

O Ministério da Saúde confirmou mais um caso de Varíola dos Macacos, na noite do último domingo (12), totalizando três casos no Brasil. De acordo com o órgão, o paciente, que reside em Porto Alegre, do sexo masculino, 51 anos, procurou atendimento médico no último dia 19, e alegou que realizou uma viagem para Portugal, com retorno ao Brasil no dia 10 deste mês. As informações são da Agência Brasil.

O diagnóstico, dado através de exame laboratorial, foi realizado pelo Instituto Adolf Lutz de São Paulo.

Em nota, o Ministério da Saúde informou que o paciente está em isolamento domiciliar, com quadro clínico estável e está sendo acompanhado pelas secretarias de Saúde do estado e do município.

A Secretaria Estadual de Saúde, junto com a Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre e com o Ministério da Saúde, segue monitorando o caso e esclarece que foram adotadas todas as medidas de contenção e controle desde a notificação.

Todos os casos registrados além dos que estão sob investigação, seguem isolados e em monitoramento.

Carolina Mota, Estagiária sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política.