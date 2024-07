Ministério da Saúde confirma primeiras mortes por febre oropouche do mundo

Duas mortes por febre oropouche foram confirmadas nesta quinta-feira (25/07), pelo Ministério da Saúde (MS). Esses são os primeiros óbitos registrados no mundo. “Até o momento, não havia relato na literatura científica mundial sobre a ocorrência de óbito pela doença”, diz a nota do MS.

A morte de duas pessoas aconteceram no interior da Bahia. As vítimas tinham menos de 30 anos, sem comorbidades, tiveram sinais e sintomas semelhantes a um quadro de dengue grave. Uma terceira morte segue em investigação no Estado de Santa Catarina.

A febre do oropouche é causada pelo vírus orthobunyavirus oropoucheense. A principal forma de transmissão é pelo mosquito-pólvora, mas há outros tipos de mosquitos que também podem transmitir o microorganismo.

Macacos e bichos-preguiça são os principais hospedeiros. O vírus permanece no sangue do mosquito por alguns dias após picar uma pessoa ou animal infectado. Se o mosquito pica outra pessoa saudável, ele pode transmitir o vírus.

Os principais sintomas da febre oropouche são dor de cabeça, dor muscular, dor nas articulações, náusea e diarreia. Eles são parecidos com os sintomas de dengue ou chikungunya. O diagnóstico é feito com exames laboratoriais. Todo resultado positivo precisa ser notificados às autoridades.