Ministério da Saúde confirma 76 casos de varíola dos macacos em 7 estados do Brasil

O número de casos confirmados de varíola dos macacos (monkeypox) chegou a 76 em todos o Brasil, informou o Ministério da Saúde, neste domingo (3). Sete estados já possuem registros da doença. sendo que São Paulo concentra a maioria dos resultados positivos até o momento - 52 no total. Os outros estados com registro são: Rio Grande do Norte (1), Minas Gerais (2), Rio Grande do Sul (2), Ceará (2), e Rio de Janeiro (16), além do Distrito Federal, que tem um paciente confirmado com a doença.

O Ministério da Saúde informou que, por meio da Sala de Situação e Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS Nacional) segue em articulação direta com os estados para monitoramento dos casos e rastreamento dos contatos dos pacientes.

Até quinta-feira, o Brasil tinha 37 casos confirmados de varíola dos macacos. Ou seja, o número mais do que dobrou em apenas três dias.