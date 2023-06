Ministério da Integração reconhece a situação de emergência no Pará e outras 27 cidades

O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), por meio da Defesa Civil Nacional, reconheceu, nesta segunda-feira (5), a situação de emergência em mais 28 cidades atingidas por desastres em nove estados do País. No Pará, a cidade de Terra Santa foi afetada por inundações. O número de municípios com reconhecimento federal em situação de emergência devido a desastres em todo o Brasil é de 1.345.

O município de Medeiros Neto, na Bahia, e Paraipaba, no Ceará, foram atingidas por chuvas intensas. Timbé do Sul, em Santa Catarina, registrou enxurradas.

Das 28 cidades que obtiveram o reconhecimento de emergência, 21 enfrentam um período de estiagem. São elas: Andorinha, Buritirama, Juazeiro, Livramento de Nossa Senhora, Malhada de Pedras, Queimadas e Rio do Antônio, na Bahia; Aiuaba e Parambu, no Ceará; Água Branca, na Paraíba; Cumaru, Pombos, Surubim e Verdejante, em Pernambuco; Nova Cruz, São José do Campestre, São Paulo do Potengi, São Rafael e São Vicente, no Rio Grande do Norte; Ipumirim, em Santa Catarina; e Nossa Senhora da Glória, em Sergipe.

Em Minas Gerais, o município de Barbacena obteve o reconhecimento federal por derramamento de produtos químicos em ambiente fluvial. Já Monte Alegre de Sergipe e Poço Redondo, em Sergipe, enfrentam a seca, que é um período de falta de chuvas mais prolongado do que a estiagem.