Mineiro erra a pergunta e perde R$ 1 milhão no programa Domingão com Huck

O mineiro Arthur Abrantes, de 26 anos, perdeu R$ 1 milhão no quadro “Quem quer ser um milionário”, do programa Domingão com Huck, da TV Globo. Neste domingo (5), ele deixou de ganhar o prêmio máximo do quadro ao errar uma questão sobre qual é a cidade que faz aniversário no dia 21 de abril. A resposta certa era Roma, mas ele respondeu Barcelona, informou O Tempo.

Mineiro de Paracatu, Arthur é formado em Ciências da Computação em Harvard, universidade dos Estados Unidos que aparece quase sempre nos rankings como a melhor universidade do mundo. Apesar de não ganhar o prêmio máximo, ele saiu do programa com R$ 300 mil.