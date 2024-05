Militares do Exército são afastados após espalharem fake news em Canoas (RS); entenda

Os militares envolvidos em uma fake news que circulou na noite do último domingo (26), em Canoas, foram afastados de suas funções pelo Exército. Um alerta foi emitido pelos militares informando que uma represa havia rompido na Região Metropolitana de Porto Alegre, o que motivou a evacuação do bairro Mathias Velho.

Ao longo da noite do domingo, moradores do bairro foram orientados pelos militares a evacuarem suas casas, pois, segundo eles, uma represa teria rompido, o que ocasionaria em um novo alagamento, já que a região foi uma das mais afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Contudo, a informação era falsa.

Em nota, o Exército se manifestou e tentou explicar o que teria motivado os militares a espalharem o alerta. Segundo eles, houve um grave erro de procedimento e pediram desculpas pelo ocorrido. "Militares que atuavam no Bairro Mathias Velho, souberam, sem confirmação, que um dique havia se rompido e imediatamente passaram a comunicar erradamente aos moradores da necessidade de evacuação das áreas consideradas em risco", disse o Exército em nota.

Uma investigação foi instaurada para tentarem descobrir de onde surgiu a informação falsa e por qual razão os militares da 14ª Brigada de Infantaria Motorizada fizeram a divulgação sem que ela fosse checada.