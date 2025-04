Michelle Bolsonaro pede para Fux: 'Não jogue seu nome na lama'

A ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro, fez uma apelo ao ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), neste domingo (6), no ato pela anistia aos presos pelas invasões em Brasília (DF) no dia 8 de janeiro de 2023, na Avenida Paulista, em São Paulo.

“Luiz Fux, eu sei que o senhor é um juiz de carreira e o senhor não vai jogar o seu nome na lama. Temos aqui a Adalgiza de 64 anos que está doente. Não deixe Adalgiza morrer, Luiz Fux. Não faça com essa mulher o que fizeram com o Clezão e hoje nós temos uma mãe e duas filhas chorando a morte de um pai e de um esposo”, disse Michelle.

O ministro é da 1ª Turma do STF, responsável por julgar as acusações de tentativa de golpe de Estado no Brasil após a derrota de Jair Bolsonaro nas eleições de 2022.

Ele já paralisou o julgamento de Débora Rodrigues dos Santos, ao pedir vistas, e também sinalizou que discorda da pena de 14 anos que consta do voto do relator Alexandre de Moraes sobre o caso da cabeleireira, que pichou “perdeu, mané” na estátua “A Justiça”, em frente ao Supremo, no dia da invasão dos prédios dos Três Poderes.

Em sua fala, Michelle citou o caso de Adalgiza Maria Dourado, condenada a 16 anos de prisão por participar dos atos do 8 de janeiro, e de Cleriston da Cunha, o Clezão, que morreu após passar mal na prisão, onde estava também por causa da invasão e quebra-quebra em Brasília.

O PL Mulher, ala feminina do Partido Liberal, lançou uma campanha com congressistas e com a ex-primeira-dama vestidas com uma camiseta branca com a escrita “anistia já” com batom –acessório que Débora usou para escrever “perdeu, mané” na estátua “A Justiça”.