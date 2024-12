Metade dos alunos brasileiros do 4º ano não sabem matemática basica, diz estudo internacional

Uma pesquisa realizada pela Tendência em Matemática e Ciência (TIMSS, na sigla em inglês) e divulgada nesta quarta-feira (4) pela Associação Internacional para a Avaliação do Desempenho Educacional (IEA) revelou que, no Brasil, 51% das crianças do 4º ano do ensino fundamental não dominam habilidades matemáticas básicas. Esses alunos têm dificuldades em realizar operações simples, como a tabuada, interpretar gráficos elementares e realizar somas e subtrações com números de três algarismos, como 200 - 150 ou 300 + 120. Além disso, muitos deles não alcançam o nível de conhecimento considerado "baixo".

A escala brasileira em matemática no Timss entre os alunos de 9 anos, foi de 400 pontos, à frente apenas de três dos 64 países participantes: Marrocos, Kuwait e África do Sul. Em comparação ao resultado geral das demais nações nessa etapa (503 pontos), é como se estivéssemos três anos escolares atrás delas.

As provas são aplicadas a cada quatro anos, desde 1995 — mas esta é a primeira participação brasileira no exame.

Ensino Fundamental

A avaliação do TIMSS também incluiu alunos do 8º ano, com idade média de 13 anos, e os resultados foram alarmantes, refletindo uma tendência semelhante à observada no Pisa, que avalia estudantes de 15 anos. O Brasil apresenta um atraso significativo em relação ao que é esperado para o ensino fundamental II.

De acordo com o estudo, mais de 60% dos jovens brasileiros não atingiram nem mesmo o nível considerado mais baixo na escala de desempenho. Isso indica que eles enfrentam dificuldades em conceitos básicos, como identificar formas geométricas simples (como círculos e quadrados) e suas representações visuais, entender relações lineares de proporção, determinar os lados de um polígono e interpretar informações contidas em gráficos.

A média brasileira foi de 378 pontos, ficando à frente apenas do Marrocos. O Brasil foi ultrapassado por nações como Irã, Uzbequistão, Chile, Malásia, Arábia Saudita, África do Sul e Jordânia.

Entre os 5% de brasileiros com pior nota, o rendimento mais alto foi de 243 pontos. São casos em que os jovens basicamente não souberam responder a nada.

Ciências

Os resultados do TIMSS revelaram que, embora o desempenho dos alunos brasileiros seja insatisfatório, ele foi ligeiramente melhor em ciências do que em matemática. No 4º ano do ensino fundamental, 39% dos estudantes não dominam conhecimentos básicos, como informações simples sobre plantas, animais e meio ambiente. A média de rendimento foi de 425 pontos, situando-se entre os níveis baixo e intermediário.

Para os alunos do 8º ano, a situação é ainda mais preocupante: 42% deles não conseguiram responder a perguntas sobre células, tecidos e órgãos, além de não saberem diferenciar reações químicas de físicas. A compreensão de afirmações simples, como "o sol provê luz e calor" ou "há sal no oceano", também é deficiente. Na média geral, o Brasil obteve 420 pontos, permanecendo entre os níveis baixo e intermediário.

*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com)