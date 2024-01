Menor que teria mantido relações com youtuber antes da morte será ouvida pela polícia

A Polícia Civil pretende ouvir a adolescente de 17 anos que teria tido relação sexual com o youtuber Carlos Henrique Medeiros, de 26 anos, momentos antes de ele morrer. O influenciador digital estava desaparecido desde a noite de Natal, foi encontrado morto no último sábado (30), enterrado no quintal de vizinhos em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. No seu canal no YouTube, o influencer tinha cerca de 2 milhões de inscritos. Ele ficou conhecido na internet fazendo vídeos de pegadinhas com familiares.

O casal suspeito de homicídio é Renan José, de 28 anos, que conhece Carlos Henrique desde a infância, e Carolina Mello, de 24. Em depoimento à polícia, eles disseram que o youtuber passou mal e morreu enquanto tinha uma relação sexual com a irmã de Carolina, que é menor de idade, e que o jovem teria usado grande quantidade de cocaína no dia do ocorrido.

VEJA MAIS

“Nós esbarramos na lei, ela é menor de idade. Mas eu vou ouvi-la. Ela foi a última pessoa que esteve com ele. Essa menina tem 17 anos e é irmã da Caroline. Então, tudo indica que houve um consentimento. Porque, se ele tivesse forçado uma relação, o próprio Renan e a própria irmã iam tentar evitar”, disse o delegado Luis Roberto Faria Hellmeister, titular da delegacia local.

Renan José era amigo de infância de Carlos Henrique e morava a poucos metros dele. Segundo o delegado, se a versão apresentada pelo casal for confirmada, eles podem responder apenas por ocultação de cadáver.