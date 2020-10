Menino vê cadela de estimação ser morta a tiros no dia das crianças

O dia das crianças de um garoto de 13 anos foi marcado por uma tragédia covarde. Enquanto o menino fazia compras em um mercado em Sapucaia do Sul, na Região Metropolitana de Porto Alegre (RS), a cadela Belinha esperava do lado de fora do estabelecimento. Mas o dono do local se irritou com os latidos do animal e atirou contra a cadela com uma espingarda. O menino saiu correndo de dentro do mercado, carregou Belinha e a levou para os pais, pedindo ajuda, mas a cadela não resistiu.

Revoltados, os moradores da região cercaram o local e exigiram explicações do homem. A Brigada Militar prendeu o autor dos tiros em flagrante, com base na lei de maus-tratos aos animais.

De acordo com o delegado responsável pelo caso, o crime é considerado grave. "O crime já é grave, e, nesse contexto, com a morte do animal e na frente da criança, chama ainda mais atenção e destaca mais a gravidade do crime. Não é algo a ser tratado como simples, certamente a criança terá um trauma devido a essa situação. Isso é barbárie, o que não pode ser permitido. Vamos atuar com todo o rigor da lei", afirmou.

Moradores registraram o momento em que o garoto segurava o animal abatido em seu colo. "Ô, Belinha, está me ouvindo?", perguntava ele, aos prantos e com os braços ensanguentados.

O menino, que não teve o nome divulgado era tutor do animal desde 2012. Ele encontrou a cadela na rua, ainda filhote, e pediu aos pais para adotá-la.

"Ele que levava ela para passear, dava banho, soltava um pouquinho no pátio. Às vezes, a gente tentava cuidar, mas não adiantava, a cadela era apaixonada por ele", disse o irmão do menino, Anderson Cardoso, de 23 anos.

O garoto enterrou a cadela na mesma praça em que por anos brincava com ela.