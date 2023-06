Menino de dois anos morre após engolir moeda de 10 centavos

Uma família em Alagoas enfrenta uma terrível perda após um menino de dois anos morrer ao engolir uma moeda de 10 centavos. O incidente ocorreu na segunda-feira (12), quando Jackson Moisés Chagas foi levado às pressas para um hospital local, em União dos Palmares (AL). Ao chegar à unidade de saúde, a criança já estava engasgada e acabou sofrendo uma parada cardíaca no local. Seu estado de saúde se deteriorou rapidamente, e ele foi transferido para o Hospital Geral de Alagoas, em Maceió. Na tarde de quarta-feira (14), o menino não resistiu e veio a óbito.

Familiares da criança alegam negligência médica e demora no atendimento como fatores que contribuíram para a morte de Moisés. Segundo relatos, ele teve que aguardar a realização de um raio-x antes que as devidas medidas para desengasgá-lo fossem tomadas.

Miquelane Alves, amiga da família, relatou que "quando chegou no hospital ela teve que ficar esperando porque tinha que fazer um raio-x. Eles não realizaram a manobra [para desengasgar] assim que ele chegou no hospital. Eles ficaram esperando sair o raio-x. Quando foi realizar a manobra, ele teve uma parada cardíaca e foi intubado. Teve que ficar esperando a transferência dele para outro hospital."

A moeda só foi retirada do corpo do menino no dia seguinte, de acordo com a amiga da família. Os parentes de Moisés pretendem tomar medidas legais contra o hospital, alegando negligência no atendimento.

O corpo de Moisés permaneceu no Instituto Médico Legal (IML) até a manhã desta quinta-feira (15).