Menino de 9 anos esfaqueia o pai para salvar a mãe

Para ajudar a mãe, que sofria agressões físicas, um menino de 9 anos esfaqueou o próprio pai, na noite de quinta-feira (9), em São João da Boa Vista, no interior de São Paulo. As informações são do portal Último Segundo.

Policiais militares foram acionados e, no local, ouviram os pedidos de socorro da vítima. A mulher de 35 anos contou que o ex-marido pulou o muro da casa e a ameaçou com uma faca.

O suspeito, um encanador de 39 anos, foi desarmado e contido pela polícia. No entanto, a criança pegou a faca e golpeou o pai três vezes, nas costas.

A mãe a criança contaram à polícia que o agressor não aceitava o fim casamento.

O homem foi preso e não pagou a fiança imposta, no valor de R$ 3 mil. Apenas com ferimentos leves, o agressor foi levado para a prisão.