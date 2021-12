Menino de 7 anos emociona com cartinha de natal: 'Meu sonho é ganhar uma carne'

Uma cartinha emocionante para o Papai Noel, escrita por um menino de sete anos, vem viralizando na web por mostrar um pedido nada tradicional. Isso porque, nos dizeres, a criança pede carne de presente. As informações são do G1.

Morador de Arroio Grande, no Rio Grande do Sul, o pequeno Hector foi incentivado pela professora a escrever uma cartinha para o bom velhinho. "Papai Noel, meu sonho é ganhar uma carne para passar com a minha família", escreveu o menino. Emocionada com o texto da criança, sua mãe, Patrícia, publicou o pedido nas redes sociais, o que gerou uma corrente de solidariedade dos moradores da região, confira:

O apelo do menino viralizou (Reprodução / Redes Sociais)

Desde o início da pandemia, a família enfrenta dificuldades financeiras, eles já tiveram a luz da casa desligada e quase a água foi cortada, fato que só não ocorreu devido a ajuda de vizinhos que se solidarizaram para pagar a conta atrasada. “Eu não posso trabalhar, porque tenho uma hérnia, então vivemos dos bicos que meu marido e minha filha fazem", conta Patrícia.

Segundo ela, o menino é fã de churrasco e a última vez que comeu carne foi no Natal passado. "Ele me perguntou se a gente teria churrasco no Natal, eu falei que era bem difícil. A gente compra ossinho de porco, pata de galinha, fígado, às vezes uma coxinha. No ano passado, ganhamos um pedaço de carne e assamos. Foi a última vez. É muito difícil", relata. Desde a publicação, a família recebeu ligações, visitas e até transferências bancárias para tentar manter os gastos financeiros.