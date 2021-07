Menino de 5 anos é estuprado em sítio

No último domingo (25), um menino de 5 anos foi estuprado por um rapaz de 18 anos. O suspeito foi preso após a mãe da vítima denunciar o caso à polícia. Com informações do Portal do Holanda.

O crime teria ocorrido na zona rural de Manaus. De acordo com a polícia, o menino estava brincando no sítio, quando foi abusado. Após o crime, a vítima contou o caso para a mãe, que tomou as devidas providências.

O jovem foi preso por estupro de vulnerável e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Eirunepé.