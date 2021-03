Menino de 3 anos morre de covid à espera de um leito de UTI

Bernardo José Rivera, de 3 anos, havia sobrevivido a um grave acidente, em setembro de 2020, quando caiu em uma piscina. As sequelas do afogamento talvez o tenham deixado mais vulnerável para as complicações da covid. A criança morreu na madrugada de quarta-feira (10), em Alumínio (SP), por complicações da doença e sem poder acessar um leito de UTI.

A irmão da criança, Daiane Rivera, disse que Bernardo deu entrada na manhã de terça-feira (9), no pronto atendimento da cidade. Ele estava fila de espera para ser transferido para uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Bernardo passou por uma traqueostomia.

"Foi uma criança iluminada. Nos ensinou muito sobre força, sobre ser guerreiro, mas sua missão nos ensinou sobre o amor e sobre a fé, uniu pessoas, desfez atritos, desde seu acidente. Reuniu muitos amigos em correntes de orações por sua recuperação", diz.

"Nosso 'milagre', como o chamávamos, lutou bravamente nos últimos meses. Infelizmente, agora essa doença nos tirou nosso milagre, nosso urso descansou. Foi correr no céu, como ele amava fazer", lamentou.

A prefeitura de Alumínio decretou luto oficial por três dias pela morte de Bernardo, que era filho do vereador José Rivera.

"Uma criança que vinha lutando pela vida, mas por complicações do Covid-19 hoje é mais um anjinho", diz o decreto.

O pai, a mãe, um irmão e outro parente do menino também estão infectados pelo vírus. Daiane lembra que em fevereiro, um tio também e morreu com a doença.