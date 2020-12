Menino de 3 anos morre após ser enterrado vivo; irmãos são suspeitos

Um menino de três anos de idade morreu após ser enterrado vivo pelos próprios irmãos, de 12 e 14 anos. O caso aconteceu no início da noite de terça-feira (29) e causou revolta aos moradores do bairro Canário, no município de Turiaçu, no norte do Maranhão.

De acordo com a polícia, não está descartado o envolvimento de algum adulto no crime. Também havia a suspeita de que a vítima sofreu abuso sexual, mas o laudo cadavérico negou essa informação.

O delegado de Turiaçu, Delta Miguel, informou que os familiares sentiram a falta do menino ainda durante a tarde e o encontraram em uma cova rasa. Ele ainda estava vivo, foi levado para o hospital da cidade, mas acabou falecendo. "Ele estava a cerca de 200 metros de sua residência. A morte foi em decorrência de asfixia, indicando que ele teria sido enterrado vivo", contou o delegado.

Logo após o caso, os moradores da cidade ainda tentaram linchar o menor de 14 anos, que se refugiou na casa de um parente. Policiais militares tiveram que proteger e fazer a escolta do suspeito até Pinheiro, cidade a 133 km onde fica a Delegacia Regional que investiga o caso.

O outro menor, de 12 anos, já havia sido resgatado pelos policiais. Ainda segundo o delegado Delta, as crianças foram levadas para Pinheiro sem os pais, que estavam em Turiaçu.

Segundo a polícia, ainda nesta quarta-feira (30), os pais e as crianças devem ser ouvidos na delegacia. Ainda não há informações sobre o que teria motivado o crime.

"As crianças estão em Pinheiro, esperando o Conselho Tutelar. Um menor acusou o outro de participação e, por isso, ambos foram conduzidos. As informações preliminares são de que os dois teriam envolvimento", afirmou o delegado Delta.