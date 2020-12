Menino de 2 anos morre após guarda-roupa cair sobre a cabeça dele

Uma criança de 2 anos morreu, após um guarda-roupas ter caído sobre a cabeça dela. O menino foi levado por parentes para o Grupamento de Atendimento Pré-Hospitalar do Corpo de Bombeiros, mas ele não resistiu aos ferimentos. A tragédia aconteceu na manhã de domingo (27), no Distrito Federal.

De acordo com informações dos militares, a criança foi atendida por equipes da corporação e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ela apresentava ferimento na base do crânio, um corte grande na parte frontal da cabeça e sofreu uma parada cardíaca.

O menino chegou a ser intubado pela equipe médica do Samu, mas as manobras de ressuscitação não foram suficientes.