Menino de 11 anos vai à escola de cavalo e viraliza na web; vídeo

Um menino de 11 anos chamou a atenção dos internautas ao ser filmado indo de cavalo para a escola, localizada em Jardim Bang, Zona Oeste do Rio de Janeiro. O vídeo foi publicado pelo atleta Wal Aiva e já soma mais de 390 mil visualizações.

Pedro de Lima, conhecido como Pedrinho, costumava fazer o trajeto até a escola de bicicleta. Entretanto, no dia anterior, o pneu da bicicleta furou. Para ganhar tempo, ele resolveu pedir o cavalo emprestado para um amigo e vizinho da família.

A mãe, Ana Cristina, de 41 anos, disse ao Extra que não sabia que o filho tinha ido de cavalo para a escola até receber o vídeo. Mesmo com a notícia, Ana Cristina não se surpreendeu, pois, segundo ela, todos na família sabem montar.

“Todo mundo aqui do bairro anda de cavalo. Nós moramos perto da praça e os meninos sempre brincam de dar voltas nela com os animais. Mas eu nunca imaginei que ele ia pegar o cavalo para ir para escola”, diz a dona de casa.

No dia, Pedrinho amarrou o cavalo próximo ao colégio, que não tem espaço reservado para os animais, e fez o resto do trajeto a pé. Conhecido pelo talento com o futebol, Pedrinho agora foi reconhecido por mais uma habilidade.

Nas redes, o ato foi recebido com vários elogios: "Achei maneiro, imagina chegar na escola de cavalo, prender na árvore e ir estudar", comentou um seguidor. "O importante é não deixar de estudar ", disse outro.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)