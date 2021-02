Menino de 11 anos encontrado dentro de barril tem alta médica

O menino de 11 anos que foi encontrado preso e amarrado dentro de um barril em Campinas (SP) teve alta na terça-feira (3). A informação foi confirmada pela Prefeitura da cidade. O destino da criança não foi divulgado oficialmente.

Segundo o Uol, ele será levado para um abrigo de Campinas. O garoto estava internado no Hospital Mário Gatti, na região central da cidade, depois de ser transferido na segunda (1º) de outra unidade.

Em nota, a Prefeitura apenas informou que o garoto teve alta. A reportagem apurou que a recuperação foi mais rápida do que o esperado. O menino apresentava quadro de desnutrição grave e pesava aproximadamente 27kg. Depois de receber doses de soro e alimentação gradativa, o estado de saúde dele evoluiu consideravelmente.

Apesar da alta, ele continuará sendo observado por equipes de nutricionistas e nutrólogos da administração.

Adoção

A partir de agora, cabe à Vara da Infância e Juventude determinar qual será o futuro do menino — se será entregue a algum familiar ou vá para processo de adoção. O artigo 197-F do Estatuto da Criança e do Adolescente prevê que a adoção deve durar, no máximo, 120 dias.

Prisão

O pai, a madrasta e a irmã da vítima foram presos preventivamente por determinação da Justiça. Eles devem responder por tortura e omissão.

O Ministério Público de São Paulo instaurou na segunda-feira (1º) procedimento para investigar uma possível falha da rede de proteção nos atendimentos prestados ao menino, que estava em condições de extrema violação de direitos fundamentais. O caso teve repercussão nacional, mas o procedimento segue em sigilo para não expor ainda mais a criança.