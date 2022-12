Menina de 8 anos realiza sonho de conhecer Thiaguinho um dias antes de iniciar quimioterapia

A pequena Aurora Cristiane de Borges, de 8 anos, realizou o sonho de conhecer o cantor Thiaguinho durante uma apresentação do artista em Sorocaba, São Paulo, no último domingo (11). A fã, que está em tratamento de um linfoma, iniciou a quimioterapia na segunda-feira (12), um dia depois de conseguir o momento tão aguardado.

Segundo o tio da menina, Robson Cristian, o sonho só foi possível após entrar em contato com Alan Ayres, dono do espaço do show. Toda a logística do evento foi adaptada para que Aurora pudesse assistir a apresentação sem ter contato com o público e fosse recebida no camarim de Thiaguinho.

Lá, ela tirou fotos, conversou com o cantor e até mesmo ganhou uma toalha de presente, que levou para o hospital Gpaci de Sorocaba, onde está internada. Já durante o show, Thiaguinho homenageou a fã fazendo uma adaptação da música "Vencedor", colocando o verso "Hoje é dia de Aurora". A atitude fez a pequena sair da área reservada e aparecer no palco.

Aurora no palco do show do Thiaguinho. (Foto: Reprodução)

"São coisas que as pessoas fazem que não tem como agradecer. Ela falou que era o dia mais feliz da vida dela. O Thiaguinho foi carinhoso, abraçou, perguntou da vida dela, recebeu ela como uma artista internacional. Foi muito marcante para a existência dela. Agora, ela não tira a pulseira do Thiaguinho e segura a toalha. O cantor foi de uma sensibilidade em pessoa", disse o tio sobre o momento especial.

