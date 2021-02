Menina de 5 anos morre após ser baleada enquanto brincava na porta de casa

Uma criança de apenas 5 anos não resistiu após ser baleada em Niterói, na Região Metropolitana do Rio, nesta terça-feira (2). Ana Clara Machado brincava com o primo na porta de casa quando foi atingida. A tragédia aconteceu na comunidade Monan Pequeno, no bairro de Pendotiba.

A Polícia Militar informou que uma equipe estava fazendo patrulhamento na Estrada do Monan Pequeno para verificar informações sobre roubos de veículos, carga e transeuntes. Os PMs teriam sido surpreendidos por cinco suspeitos, que fizeram disparos de arma de fogo contra os policiais.

A equipe da Polícia Militar revidou e os homens fugiram para a região mais alta no interior da comunidade. Os PMs continuaram o patrulhamento e foram novamente alvos de disparos, segundo a corporação.

Em seguida, alguns moradores gritaram pedindo socorro para uma criança baleada. Os policiais ainda tentaram socorrer a vítima, mas ela não resistiu.

Segundo a Secretaria de Estado de Saúde, a menina chegou a ser levada para o Hospital Estadual Azevedo Lima, onde recebeu atendimento médico, mas foi a óbito.