Menina de 4 anos morre engasgada com comida enquanto jantava

Rebecca Rayane da Silva Pereira, de 4 anos, morreu na noite da última sexta-feira (23), em Jundiaí (SP), enquanto jantava. A menina foi diagnosticada com atresia no esôfago, problema que tinha desde quando nasceu, e a fez passar por cirurgias. O pai da pequena, Diego Alves Pereira, contou que a filha tinha problema com engasgamento cinco vezes por dia.

“Não foi descuido. Quem nos conhece sabe o cuidado que tínhamos com ela”, disse o pai em uma publicação no Facebook. De acordo com a Prefeitura de Jundiaí, a menina morreu antes de chegar na UPA.

Diego relembrou que Rebecca estava sentada na mesa, jantando arroz, feijão e nuggets quando se engasgou. A menina foi encaminhada ao hospital, não resistiu e morreu durante o trajeto.

“Eu estava trabalhando e minha esposa estava em casa com meu menino de sete anos. Na hora, minha esposa tentou desengasgar ela, mas não conseguiu e chamou o vizinho. Eles pegaram o carro e foram para a UPA”, contou o pai.

Ele conta que a menina engasgava sempre que ia comer e a família já estava acostumada. “Dependendo do alimento, ela tomava um líquido junto e quando engasgava, às vezes conseguia voltar sozinha. Tem um procedimento cirúrgico que alarga, mas machuca muito e ela teria que ficar dias sem comer, mas ela não tinha o peso suficiente porque era muito pequena ainda”, disse.

Rebecca nasceu prematura, com 33 semanas, e foi diagnosticada com atresia no esôfago – uma má formação do órgão por onde passam os alimentos até chegarem no estômago. Antes de completar 20 dias de vida, a menina já havia passado por duas cirurgias.