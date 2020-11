Menina de 14 anos descobre gravidez na hora do parto; avô é suspeito

Uma jovem de 14 anos soube que estava grávida apenas na hora do parto, ao procurar atendimento médico. A menina, por medo das ameaças que recebia, escondeu por dois anos que era estuprada. Ela estava no oitavo mês da gravidez. O principal suspeito é o avô paterno.

A gravidez foi descoberta no dia 13 de novembro, quando a menina sentiu fortes dores abdominais e precisou ir a um hospital de Teresina. No local, uma enfermeira suspeitou da gestação e encaminhou a jovem à Maternidade Dona Evangelina Rosa, onde deu à luz o bebê.

Após o parto, de acordo com a mãe da vítima, a menina contou que era estuprada desde os 12 anos pelo avô paterno. A mãe contou que assim que se separou do marido, a filha foi morar com o pai e com os avós paternos. A menina relatou à mãe que, quando ficava sozinha em casa com o avô, era estuprada.

“É um desespero grande, porque a gente não imagina que o próprio avô vai fazer uma coisa dessas com a neta. Ela dizia: ‘vô, não faça isso, sou sua neta’ e ele fazia quando o pai dela saía e a esposa dele ia trabalhar”, contou a mãe.

Diante da situação da filha, a genitora da jovem pede uma solução para o caso. O suspeito está desaparecido desde o dia do parto, segundo a mãe da vítima. A menina e o bebê estão sob os cuidados da mãe. “Quero que as autoridades tomem providência, porque a gente não imagina que isso pode acontecer", lamentou a mãe.