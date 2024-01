Medida possibilita que mulheres embarquem e desembarquem fora do ponto de ônibus em Boa Vista

Uma medida regulamentada pela prefeitura de Boa Vista, em Roraima, possibilita que mulheres que usam o transporte público da cidade possam embarcar e desembarcar dos ônibus fora dos pontos de parada obrigatória depois das 21h. A nova regra vigora desde o dia 30 de dezembro e visa trazer mais segurança às passageiras.

A flexibilização foi uma medida anunciada pelo prefeito Arthur Henrique (MDB) e regulamentada via portaria publicada no Diário Oficial desta quarta-feira (3). Segundo o documento, a prefeitura "considerou que no período da noite as mulheres ficam mais expostas a todo tipo de violência, especialmente quando estão aguardando o transporte público em paradas onde fluxo de pessoas é baixo" para adotar a medida. Vale ressaltar que a regra é válida na rota regulamentada do ônibus.

VEJA MAIS

Para solicitar o embarque, basta que a passageira acene com a mão para o coletivo, que obrigatoriamente deve parar à pedinte. Para o desembarque é necessário que ela se aproxime do motorista e informe o local onde quer descer do ônibus.

Ainda conforme a portaria, a Empresa Cidade de Boa Vista, concessionária do transporte público coletivo da capital, é a responsável por orientar os motoristas a atender essas solicitações. Caso o motorista se segue, as mulheres podem formalizar denúncia por meio da Central de Atendimento 156.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do editor web de OLiberal.com Felipe Saraiva)